KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin mitingi yasaklandı

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 12 Aralık 2021 Pazar günü Antalya'da yapılması planlanan miting Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
TKP de katılımcısı olacağı mitingin yasaklanmasına tepki gösterdi.
"Emekçilerin hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı ayağa kalkmasını engellemeye çalışan, yoksul halkın sesini kısmaya çalışan hukuksuz kararı kınıyoruz." denilen TKP açıklamasında "Hayat pahalılığına, zamlara, yoksulluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulluk son bulacak, bu düzen değişecek!" ifadelerine yer verildi.
📍Emekçilerin hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı ayağa kalkmasını engellemeye çalışan, yoksul halkın sesini kısmaya çalışan hukuksuz kararı kınıyoruz.— TKP Antalya (@tkpantalya) December 10, 2021
Hayat pahalılığına, zamlara, yoksulluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulluk son bulacak, bu düzen değişecek!