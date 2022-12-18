Kerkük'te IŞİD saldırısı: Dokuz polis hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde IŞİD tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Irak federal polis gücünden dokuz kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, IŞİD'in Kerkük'ün güneyinde Irak federal polis gücüne yönelik saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi yakınlarında, IŞİD mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzeneğini federal polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattığını aktardı.

Saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu dokuz polisin hayatını kaybettiğini belirten Nuri, saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.