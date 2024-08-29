Kerkük’te bir SİHA düşürüldü: Türkiye’ye ait olduğu iddia ediliyor

Irak’ın Kerkük kentinde silahlı bir insansız hava aracının yerleşim yerine düştüğü bildirildi. Düşen İHA’nın Türkiye’ye ait olduğu ve Irak güçlerince düşürüldüğü öne sürüldü.

Olaya ilişkin henüz Irak ya da Türkiye’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansı Irak polisinden isimlerini açıklamadığı iki kaynağına dayandırdığı haberinde İHA’nın Irak hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Ajansa konuşan Irak ordusundan bir albay enkazda yapılan ilk incelemeye göre düşen aracın Türk ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracı olduğunu söyledi.

Iraklı polis kaynakları Kerkük’ün merkezinde düşen İHA’nın bazı evlerde yangına neden olduğunu, yangının kontrol altına alındığını, olayda ölen olmadığını bildirdi.

Reuters, Türk makamlarından konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt gelmediğini duyurdu.