Kepçenin altında kalan operatör yaşamını yitirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda, bölgede devam eden dere ıslah projesinde görev yapan 65 yaşındaki Ahmet Yurttaş'ın kullandığı kepçe, çalışmalarına devam ettiği sırada gevşek zeminin aniden çökmesi sonucu geriye doğru takla attı.
Operatörün devrilen kepçenin altında sıkıştığını gören mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgede itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı kepçenin altında çıkartılan Ahmet Yurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yurttaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.