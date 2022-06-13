Kenya'da bit pazarında Türk vatandaşlığı reklamı

250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında Türk vatandaşı olmak AKP hükümetiyle birlikte mümkün olmuştu.

Bunun üzerine ise geçtiğimiz aylarda, en çok göç veren ülkelerden biri olan Kenya'da, bir internet sitesi üzerinden satılık Türk vatandaşlığı ilanı verilmişti.

Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Kenya'dan yeni bir görüntü geldi. Görüntüde Türk vatandaşlığının Kenya'da bir bit pazarında reklam edildiği ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın aktardığına göre bit pazarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı reklamı verilen afiş şu şekilde:

Afişteki "Yarım geri dönüşü yüzde 7" ifadesinin yer alması ise dikkat çekti.

Farklı ülkelerde de verildi

Afrika ülkelerinden biri olan Kenya'da verilen 250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı mümkün olan Türk vatandaşlığı reklamı sadece Kenya ile kalmadı. Geçtiğimiz zamanlarda Çin, Lübnan, Arabistan gibi ülkelerde de aynı reklam verilmişti.

Yarından itibaren geçerli olacak

13 Haziran’da yürürlüğe girecek olan kanuni değişiklik, yabancıların vatandaşlık hakkına kavuşmasını sağlayan taşınmaz satın alma bedelini 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltiyor. 2018'de bu bedel 1 milyon dolar olarak uygulanıyordu.