Kent Konseyleri 'müsilaja' karşı toplandı: Denetim yok!

İstanbul'daki Kent Konseyleri dün öğle saatlerinde Kadıköy İskelesi'nde bir araya gelerek Marmara Denizi‘de müsilaja karşı acil taleplerini sıraladı.

Kent Konseyleri Marmara’nın yok oluşunu durdurmak adına, denizi kirleten tüm sanayi kuruluşlarının gerekli filtrelemeyi yapana kadar kapatılmasını, Ergene Nehri’nin deniz deşarjının acilen durdurulmasını talep etti.

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi önünde toplanan İstanbul Kent Konseyi, Adalar Kent Konseyi, Ataşehir Kent Konseyi, Avcılar Kent Konseyi, Beşiktaş Kent Konseyi, Beylikdüzü Kent Konseyi, Esenyurt Kent Konseyi, Kartal Kent Konseyi, Maltepe Kent Konseyi, Sarıyer Kent Konseyi ve Şişli Kent Konseyi üyeleri adına basın açıklamasını Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik yaptı.

'Denizin ölmeden önceki son evresi'

Bugün doğanın talan edildiği, kamusal alanların yağmalandığı bir sistemle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Halisçelik "Kaz Dağları, Kuzey Ormanları, Alakır Vadisi, Kanal İstanbul, İkizdere ve daha pek çok yerde yürütülen ekolojik yıkım projeleri, gelecek kuşakların yaşam alanından, havasından, suyundan çalıyor" dedi.

Marmara Denizi'nin kasım ayından bu yana yoğun müsilajın etkisi altında olduğunu belirten Halisçelik "Bilim insanları bunun bir oksijen bunalımı ve denizin ölmeden önceki son evresi olduğu konusunda hemfikir. Endüstriyel ve evsel atıkların, küresel ısınmayla birlikte denizdeki yoğun fosfor girişinin bu algleri ve bakterileri oluşturduğu ortada. Bu kirlilik, 3-5 ayın birikimi ile oluşan bir kirlilik değil. Marmara, artık bu kirliliği kaldıramıyor. Doğa, ‘Artık yeter!’ diyor. Sanayi kuruluşları atıklarını doğrudan denize dökmeye devam ettikçe, deniz yüzeyinde bugün gördüğümüz bu kirliliğin sonlanması mümkün değil" dedi.

'Denetim yok!'

Birçok sanayi kuruluşunun arıtma tesisine sahip olmadığını ya da bunları çalıştırmadığını söyleyen Halisçelik "Denetim yok. İktidarın yanlış ve sorumsuz politikaları ile giderek bozulan bu tablo, canlı organizmaların geri dönüşsüz bir şekilde yok olmasına yol açıyor. Yok olan sadece Marmara Denizi değil, yok olan bütün bir ekosistem ve dünyadır. Bu yok oluş yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir krizi de tetikleyecektir" dedi.

'Marmara Denizi'ni yaşatalım'

Halisçelik şunları söyledi:

"Dört tarafı denizlerle çevrili bir ülke, kendi sonsuz yaşam kaynağını böyle yok etmemeli. Biz, İstanbul ilçelerindeki Kent Konseyleri olarak Marmara’nın yok oluşunu durdurmak adına, Marmara Denizi’ni kirleten tüm sanayi kuruluşlarının gerekli filtrelemeyi yapana kadar kapatılmasını, Ergene Nehri’nin deniz deşarjının acilen durdurulmasını talep ediyoruz. Sorunun gerçek muhataplarının ve sorumlularının gerekeni bir an evvel yaparak, bilimin ışığında ortak akılla bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz.

Bizler, İstanbul ilçelerindeki Kent Konseyleri olarak, ülkemizdeki sivil toplum ve bütün paydaşlar adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, müşterek çabayı, kamuoyunu uyarma görevini, fikri ve eylemsel takibi yapmaya hazırız. Tüm yetkililere ve sorumlulara çağrımızdır. Gelin, İstanbul’umuzu, Marmara Denizi’mizi ve ülkemizi tahrip edecek projeleri bırakıp, ülkemizi hak ettiği güzel yarınlara taşıyalım. Marmara Denizi’mizi yaşatalım!”