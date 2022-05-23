Kene nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.

