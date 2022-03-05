Kendisine sürekli şiddet uygulayan eşini öldüren kadın beraat etti

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Rümeysa Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Aydın, mahkeme heyetine kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti de "meşru müdafaa" kapsamında Aydın'ın beraatına karar verdi.

Balıkesir Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021'de iki çocuk annesi Rümeysa Aydın kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini söylediği eşi Murat Aydın'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Murat Aydın yaşamını yitirdmişti.