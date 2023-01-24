'Kendisi emretmiştir, milletvekili olmuşumdur... Emrederse kalırım, etmezse gider yatarım'

“Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleriyle gündem olan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, bu sözlerine "açıklık" getirdi.

Odatv'den Caner Taşpınar'a konuşan Yediyıldız, "Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı" dedi.

Yediyıldız, "Recep Tayyip Erdoğan büyüğümdür. Ben şimdiye kadar Recep Tayyip Erdoğan’dan milletvekilliği talep etmemiş birisiyim. Tanışırız, görüşürüz. Kendisi emretmiştir, vekil olmuşumdur. Şimdi emrederse kalırım, emretmezse gider evimde rahat yatarım. Ben bu memlekette krallık beklemiyorum, yetkimi kullanayım milyarlarca dolar kazanayım, böyle bir beklentim olmadı, olmaz da…” ifadesini kullandı.