Kenan Doğulu konserinde organizatörlere polis baskını

İstanbul Sarıyer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen Kenan Doğulu konseri sırasında avukat eşliğindeki polis ekipleri konserin organizatörlerine denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına gelen Avukat Umay Neva Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile organizatörlere denetim gerçekleştirdi.

Avukat Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaparken, Kaya şöyle konuştu:

"Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir."

Tespitler yapıldıktan sonra polis ekipleri konser alanından ayrıldı. Kenan Doğulu sahneye çıkarak şarkılarını söyledi.