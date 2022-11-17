Kemer Counrty’deki inşaatta gelişme: Yeni karar çıktı

Ziraat Bankası'nın Emlak Konut ile anlaşarak Özyazıcı İnşaat şirketine ihale ettiği Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Kemer Country'nin golf sahalarında başlayan villa ve apartman inşaatı tartışmalar arasında sürüyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, Kemerköy yönetimine yolladığı ihbarname ile 31 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da Kemerköy'ün yeşil alanlarına inşaat şirketinin kolluk güçlerini eşliğinde gireceğini bildirmişti.

Yeşil alanlarının imara açılmasını karşı çıkan Kemerköy Sitesi sakinlerine polis müdahale etmiş, iş makineleri alana polis koruması altında sokulmuştu. İnşaat çalışmalarının polis ablukası altında başladığı saatlerde İstanbul 4. İdare Mahkemesi, site sakinlerinin başvurusu üzerine Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın siteye iş makinelerinin girebilmesi için gönderdiği ihbarnamenin dayanağı olan 28 Ekim 2022 tarihli kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Ancak karar uygulanmamıştı ve o günden beri inşaat çalışmaları protestolar arasında devam ediyordu.

Yeni karar çıktı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Kaymakamlık kararına karşı Kemerköy sitesi sakinlerinin açtığı davaların biri daha sonuçlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, söz konusu işlem, uygulanmakla etkisi tükenecek nitelik arz ettiğinden davalı Eyüpsultan Kaymakamlığı'nın savunması alındıktan sonra verilecek karara kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.

Karar 11 Kasım 2022 tarihinde oy birliği ile alındı. Kararın bugün kaymakamlığa tebliği için elektronik tebligat çıkarıldığı öğrenildi. Bu sırada yeşil alandaki inşaat çalışmaları da devam ediyor.