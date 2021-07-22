Kemal Türkler katledilişinin yıl dönümünde mezarı başında anılacak

22 Temmuz 1980’de Merter’deki evinin önünde faşist tetikçiler tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren Kemal Türkler ölümünün 41. yılında Topkapı’daki mezarı başında anılacak.

Türkler öldürüldüğü sırada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu genel başkanıydı. Cinayet zanlısı olarak MHP'li Ünal Osmanağaoğlu yargılandı. Defalarca yerel mahkemeyle Yargıtay arasında gidip gelen dava 2009 yılında yerel mahkemenin aldığı beraat kararının Yargıtayca bir kez daha bozulmasından sonra zaman aşımına uğrayarak düşürüldü.

Türkler cinayeti davası bunun ardından AİHM'e taşındı.

DİSK'ten yapılan açıklamada anmanın 27 Temmuz 2021 saat 11.00'de yapılacağı duyuruldu.

