Kemal Okuyan'dan Ali Babacan'a yanıt: Kitaba uydurulsa bile yolsuzluktur, hırsızlıktır

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştıramıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulunurken, paylaşımıyla birlikte bir de konuşmalarının yer aldığı video yayınladı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Babacan'ın söz konusu paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi.

Okuyan, "Yolsuzluklar yeni başlamadı, AKP iktidarının tamamında (ve öncesinde) yolsuzluk vardı. Ayrıca en büyük yolsuzluk yoksulluğa yol açan politikalardır. Büyük çoğunluğun yoksulluğu, birilerinin zenginleşmesidir. Özelleştirmeler de kitaba uydurulsa bile yolsuzluktur, hırsızlıktır" dedi.