Kemal Okuyan Yunanistan'da konuştu: Bizi ayırmaya çalışan sermayenin uşağı ırkçı, şoven güçlerdir

Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) gerçekleştirdiği 30. Antiemperyalist Kamp "Aynı düşmanla mücadele ediyoruz" ve "Sosyalizm gelecektir" başlıklarıyla Midilli Adası'nda başladı. Türkiye'den Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) katıldığı etkinlikte TKP Genel Sekreteri konuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüde "Ege’nin mavi sularını aştık ve mücadele arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla kucaklaştık" diyerek açtığı konuşmasında "O mavi sular bizim için dostluk köprüsüdür, kardeşlik ezgisidir, özgürlüğün sesidir. Yunanistan ve Türkiye’nin emekçilerini ayıran bu tarih kokan serin sular değildir." ifadelerini kullandı.

Okuyan, Ege'nin iki yakasına atıfla "Bizi ayırmaya çalışan Türkiye’nin ve Yunanistan’ın sömürücü sınıflarıdır. Bizi ayırmaya çalışan gözünü kâr hırsı bürümüş uluslararası tekellerdir. Bizi ayırmaya çalışan sermayenin uşağı ırkçı, şoven güçlerdir. Bizi ayırmaya çalışan emperyalizmdir, NATO’dur. Bizi ayırmaya çalışan, yurtları savaşa ve işgale sürüklenmiş çaresiz insanları bu mavi sularda ölüme sürükleyen Avrupa Birliği’nin efendileridir." dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüde:

Mutlaka kazanacağız. Kızıl bayrağımızın zafer günlerinde gençlerimiz zeybek ve sirtaki oynayacak, yepyeni bir yaşam kuracağız.



Yaşasın Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi!



Yaşasın Komünizm!https://t.co/IIri4NIa4n pic.twitter.com/9rYgHeSDfs — TKP (@tkpninsesi) July 10, 2021

Okuyan şöyle devam etti:

"Onlar ayırmaya çalıştıkça, onlar düşman etmek için uğraştıkça birbirine daha yakınlaşan, birbirinden güç alan ise Yunanistan ve Türkiye’nin komünistleridir.

Türkiye Komünist Partisi’nin bütün militanlarının yoldaş selamlarını siz Yunanistan Komünist Partisi’nin üye ve dostlarına, Yunanistan Komünist Gençliği’nin genç kadın ve erkeklerine iletirken enine sonunda mutlaka kazanacağımızı, ortak düşmanımızı alt edeceğimizi biliyorum."

'Kapitalistler salgını kullanarak işçi sınıfına karşı yeni bir saldırı başlattı'

"Kapitalizm denen akılsız düzen 1,5 yıldır insanlığı bir salgın karşısında çaresiz bıraktı. Bu yetmedi kapitalistler salgını kullanarak işçi sınıfına, yoksul kitlelere karşı yeni bir saldırı başlattı." diyen Kemal Okuyan, "Öyle ki, artık biz komünistlerin kapitalizmin nasıl bir ahmaklık olduğunu, burjuva sınıfının ne kadar zalim ve ahlaksız olduğunu anlatmamız gerekmiyor bile. Ortada açık bir gerçek var ve bu gerçeğin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.

Kapitalizmin teşhirinin her zaman önemli bir görev olduğunu belirten TKP Genel Sekreteri, "Ancak kapitalizm şu sıralar kendisini fazlasıyla çıplak bir biçimde teşhir ediyor. Bugünün asıl görevi, kapitalizmin kötü bir toplumsal sistem olduğunu anlatmak değil, kapitalizmin yıkılabileceğini ve bunun nasıl mümkün olacağını göstermektir. YKP (Yunanistan Komünist Partisi) ve TKP’yi yalnızca coğrafyamız birleştirmiyor. YKP ve TKP’yi devrim fikri, devrimin güncel bir seçenek olduğu düşüncesi, sosyalist devrimin ertelenemez bir görev olarak altının çizilmesi birleştiriyor." dedi.

Okuyan şöyle devam etti:

"Onlarca yıl boyunca 'şimdi zamanı değil' diye ertelenen sosyalizm bütün inandırıcılığı gitmiş, insanlığa yoksulluk, açlık, işsizlik, savaştan başka bir şey veremeyen kapitalizmin yerini almak zorundadır. Bunun önündeki temel engel ne yüksek teknoloji ürünü savaş makineleri, ne giderek daha da güçlendirilen polis ve benzeri baskı aygıtlarıdır. Sosyalizme yürüyüşümüzün önündeki temel engel emekçi halk kitlelerine sosyalizmin erişilmesi imkansız bir proje olduğunun anlatılması ve ne yazık ki milyonlarca kişinin bu yalana inanmasıdır. Biz komünistlerin de geçmişte bu yalanın güçlenmesine yardım ettiği ortada. Sermaye diktatörlüğünün yıkılması yerine onun deforme edilmesi ya da kapitalizm koşullarında barış veya demokrasiye ulaşılabileceği düşüncesi, komünist partileri de zaman zaman içine alan büyük bir yanılsamadır."

TKP'nin bütün enerjisini, bütün kaynaklarını Türkiye’de işçi sınıfının siyasi iktidarı alması için seferber etmekte olduğunu belirtem Kemal Okuyan, "Bu mücadele zordur, başarı hemen gelmeyecektir. Ancak hiçbir koşulda sosyalist devrim hedefini ileriye atmadan, onun önüne ne olduğu anlaşılmayan aşamalar yerleştirmeden yolumuza devam ediyoruz ve emin olun ki yol alıyoruz yoldaşlar." dedi. Okuyan, "TKP düzen soluna, sahte çözümlere, popülizme, sosyal demokrasinin değişik varyantlarına rağmen örgütsel ve siyasal varlığını güçlendirmeye, yaygınlaşmaya devam ediyor. Dersimizi iyi çalışıyor ve Marksizm-Leninizmi en etkili ve yaratıcı bir biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Komünist Partisi’nin bu doğrultuda katettiği mesafenin Türkiye'deki komünistler için son derece değerli olduğunu kaydeden Okuyan, "Son yıllarda iyice derinleşen ilişkilerimiz, yaklaşmakta olan fırtına öncesinde halklarımız için büyük bir fırsattır. Sabırlı ama tez canlı, ilkeli ama yaratıcı, dikkatli ama atak olacak aklımızla yüreğimizi birleştireceğiz" dedi.

Zafer günlerinde gençlerimiz zeybek ve sirtaki oynayacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ve mutlaka kazanacağız. Kızıl bayrağımızın zafer günlerinde gençlerimiz zeybek ve sirtaki oynayacak, yepyeni bir yaşam kuracağız.

Yaşasın Yunanistan Komünist Gençliği!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi!

Yaşasın Komünizm!"