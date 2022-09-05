Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek'le Bakış saat 21.00'de soL TV'de

Bakış Programı'nda bugün Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek, ülkücü mafya lideri tarafından ortalığa saçılan "yolsuzluklar" konusunu masaya yatırıyor. Yolsuzluklar devlet, mafya ve siyaset üçgeniyle sınırlı mı kalıyor?

Bakış saat 21:00'de soL TV'de.