Kemal Okuyan Tele1'de Enver Aysever'in konuğu

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Tele 1'de Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programına çıktı.

TKP'nin günümüzdeki tutumunu yorumlayan Okuyan şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan şu son derece önemli, Türkiye'de ve dünyada bütün kötülüklerin temelinde olan toplumsal düzen var. Koronanın başımıza bu kadar bela olmasının da ardından bu düzen var. Bu düzen artık insanlığı tehdit ederken bu düzeni kökten yıkmayı düşünen parti neden sorgulanıyor? Neden bu düzeni kabul ediyoruz? Neden bu bir doğa yasası olarak görülüyor? Bu temel bir sorun, herkesi buna odaklanmaya çağrıyorum."

Aysever'in TKP'nin "neden büyüyemediği" ve kendini "anlatamadığı" şeklindeki sorusunaysa Okuyan şöyle cevap verdi:

"İstediğimiz güce ulaşamadık ama TKP sistematik bir şekilde gücünü arttırıyor. Fakat bu yetmez, çünkü biz büyük bir hedef kurduk, bu düzeni yıkmak, insani bir düzen kurmak.

Deniliyor ki 'sizin işiniz uzun, güncel bir mesele var, sonra sizin işinizle ilgileniriz'. Solun bir kısmı bunu kabullendi, kabüllendikçe sol olmaktan çıkıyor. Bir örnek vereceğim; Bir Fransız Komünist Partisi vardı, efsane bir partiydi, 1. çıkıyordu seçimlerden, bir ağırlığı vardı. Bu parti sistematik bir şekilde düzeni değiştirme arzusundan vaz geçti ve güncel siyasete, etkisini arttırmaya odaklandı. Şimdi Fransa'da sol yok."

Aysever'in "İnsanlar size hak veriyor, ancak başkasına oy veriyor. Bu denklem tuhaf değil mi?" şeklindeki sorusunaysa Okuyan şöyle cevap verdi:

"Tuhaf. Çok sık karşılaşıyoruz bu durumla. Bu bizi elbette incitir, ama bundan hareketle 'nankörlük' falan demeyiz, demek ki biz işimizi iyi yapamamışız.

Seçimler bizim için şöyle bir anlam da taşıyor, insanların fikirlerini, iradelerini aktardıkları bir kağıt olması lâzım, ya da ertesi ay 'elim kırılsaydı da vermeseydim' demiyeceksiniz. Bir oy bir oydur.

'Boşuna mı gider oyum' kaygısıyla insanlar başka bir partiye gidiyor. Bugün bir düzen partisinin oyunun yüzde 5 artmasıyla TKP'nin oyunda yüzde 0,2'lik bir artış bambaşka etkiler yaratır. TKP'nin oylarında belirgin bir artış Türkiye'deki bütün dengeleri değiştirir. Çünkü bu herhangi bir parti değil, ideolojisi belli, bakın bu düzeni değiştireceğiz diyoruz. Bakın elektrik faturalarını geliyor, diyoruz ki elektrik üretim ve dağıtım bütün Türkiye'de devletleştirilsin.

Program devam ediyor...