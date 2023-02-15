Kemal Okuyan: Organize olma yeteneğini tamamen yitirmiş bir devletten söz ediyoruz

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bu akşam Halk TV'de gazeteci Şule Aydın'ın sunduğu "Kayda Geçsin" programına konuk oldu.
TKP Genel Sekreteri Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:
'Buna kesinlikle izin vermemek gerekiyor'
- Son bir ayda üçüncü kez Antakya'ya gittim. Diğer ikisinde deprem yoktu. Antakya'yı öyle görmek çok acı. Biliyorsunuz, Antakya tarihi açısından, kültürel dokusu açısından çok farklı bir kentimizdi. Antakya yok diyoruz, sürekli. Bir açıdan doğru. Ama şunu söylemeliyiz: Antakya'yı yaşatmamız gerekiyor.
- Şimdi duyuyoruz planları. Başka bir yerde kent kurma, Antakya'yı turistik bir sit alanına çevirip yerleşim olarak insanları uzaklaştırmaya yönelik planlardan söz ediliyor. Buna kesinlikle izin vermemek gerekiyor.
- Ne yapıp edip yıkılan kentlerimizin yakınlarına yerleşimleri taşımak gerekiyor. Çürük zeminli yerlere bina yapılmasın ama, öte yandan da o kentleri haritadan silme ve kentleri taşıma planları kabul edilebilir değil. Bilim ve siyaset burada yan yana gelip, yıkılan kentleri ayağa kaldırmalıyız. Türkiye'deki bazı kentlerin turistik bir sit alanına dönüştürülüp, bunun dışından kentin taşınmasını kabul edemeyiz. Üzerine düşünmemiz gereken bir tehlike. Aynı zamanda bu kentler hayatımızın bir parçası.
'Organize olma yeteneğini tamamen yitirmiş bir devletten söz ediyoruz'
- Antakya çok acıklı bir fotoğraf sunuyor. Bunu diğer yerleri hafife almak için söylemiyorum. Aynı şey Adıyaman'ın merkezi için geçerli, Malatya için de Maraş için de geçerli.
- Değişen bir şey yok, bir organizasyon halen yok. Tabii ki birtakım faaliyetler daha fazla arttı, daha fazla insan katılmaya başladı, sahada asker ve polis daha fazla gözüktü, daha fazla sağlıkçı var. Ama organizasyon yok hala. Organize olma yeteneğini tamamen yitirmiş bir devletten söz ediyoruz. Bunu oturup sorgulamaları lazım.
'Bir daha enkaz altında kalmak istemiyoruz, bunun için uğraşacağız'
- Türkiye'de bu tür koşullarda iyi yetişmiş, biraz da alışkın bir sağlık personeli var. Halen organize edemediler. Birçok sağlıkçı bölgeye ya kendi olanaklarıyla gitti, ya gönüllü olarak gitti ya da yollandı. Ama kullanamıyorlar. Bu durum gerçekten çok enteresan. Karar verseniz, bu kadar beceriksiz davranamazsınız.
- Biz kapitalizmin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, yaşıyoruz zaten. Bir dünya görüşümüz var, bu sisteme temelden karşı. AKP'yi 20 yıldır yaşamışız, AKP'nin ne olduğunu temelden biliyoruz. Buna rağmen açık söylüyorum, bu çapta bir beceriksizliği ve duyarsızlığı hiçbir şekilde anlamadım. Demek ki bunu da yaşatacaklarmış. AKP için dahi ya da sermaye düzeni için dahi saçma bir tablo. Bizim insanımız buna layık değil. Bir daha enkaz altında kalmak istemiyoruz, bunun için uğraşacağız.
'Her konuda böyle bir akıl tutulması var'
- (Depremden sonra iktidarın organize olamamasının nedenleri) Hatırlayın AKP iktidara geldiğinde, övünerek şunu söyledi: Biz tüccar devlet haline geleceğiz, tüccar siyaseti egemen kılacağız. Bunu da iyi bir şey olduğunu söylediler. Yani alacağız satacağız dediler, piyasa oyuncusu gibi devlet yaratacağız dediler. Şimdi her şeyi sattılar ve piyasanın her şeyi halledeceğini düşündüler. Sanıyorum bu yaklaşım ve AKP'nin yıllar içerisinde olan bilimle inatlaşmasıyla beraber olunca, en temel refleksleri dahi unuttular. Biz eleştirsek dahi bu düzenin devleti, devletlerin birtakım refleksleri vardır. Bu tür olaylarda hızlı hareket ederler, bir planları vardır. Hiçbir şeyleri yok. Mantıksız hareket etme damarlarına o kadar işlemiş ki.
- Büyük büyük hastaneler inşa ediyorlar, şehir hastaneleri diye. Hepimiz itiraz ettik, 'ne yapıyorsunuz' diyerek. Hangi depremde işe yarayacak o şehir hastaneleri? Ulaşım yok.
- Olmasın ama diyelim ki İzmir'de bir tepeye diktiler. Oraya nasıl erişecek insanlar? İnsanların mahallelerinde sağlık hizmetleri alacağı merkezlere ihtiyaç var, hepsini kapattılar. Şimdi hastaneleri kapatıyorlar. Bir depremde, herhangi bir kentte insanlar nasıl erişecekler oraya? Ya da oradan nasıl gidecek hekimler? Devasa, içinde arabaya binerek yolculuk edebileceğiniz hastaneler diktiler. Oradan nasıl hizmet verilecek. Her konuda böyle bir akıl tutulması var.
- İkinci başka bir şey daha var.
Ayrıntılar geliyor...
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV canlı yayınında