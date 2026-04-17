Kemal Okuyan: Okul saldırılarını yalnızca güvenlik sorunu gibi göstermek aldatmacadır

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Maraş’taki okul katliamının ardından yaptığı değerlendirmede, okul saldırılarının yalnızca “güvenlik” başlığı altında ele alınmasının çözüm üretmeyeceğini vurguladı.

Okuyan, kapitalist ülkelerde polis sayısının artırılması, emniyet güçlerinin olağanüstü yetkilerle donatılması, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ve yaygın gözetim uygulamalarına rağmen şiddet ve suçun ortadan kalkmadığına dikkat çekti.

Okuyan, cinayet, tecavüz, çocuk istismarı, uyuşturucu ve silah ticareti gibi suçların yaygınlığını koruduğunu, suç örgütleriniň sayısı ile denetledikleri ekonomik kaynakların arttığını hatırlattı. Kapitalist devletlerin güvenlik anlayışında asıl önceliğin “sömürü düzeninin sürmesi” olduğuna işaret eden Okuyan, toplumun uyanışının engellenmesinin güvenlik politikalarının merkezine yerleştirildiğini dile getirdi.

'Fabrika grevleri daha önemli bir güvenlik sorunu olarak görülüyor'

Bir fabrikadaki grevin, kadınlara yönelik şiddetten daha önemli bir güvenlik sorunu olarak görüldüğünü söyleyen Okuyan, yoksulluk, adaletsizlik ve geleceksizliğin hüküm sürdüğü koşullarda suçun toplumsal zemin kazandığını vurguladı. Türkiye’de de okul saldırıları ve katliamlarının eğitsel, ekonomik, ideolojik ve kültürel nedenleri bulunduğunu belirten Okuyan, konunun dar anlamıyla güvenlik alanına sıkıştırılmasının tam anlamıyla bir aldatmaca olduğunu söyledi.

Okuyan, bu yaklaşımın halktan “güvenlik karşılığında daha fazla özgürlük kısıtlaması” talep etmek anlamına geldiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in okullara uzman çavuş gönderilmesi yönündeki yaklaşımını da eleştiren Okuyan, şiddetin önlenmesinin çözümünün hayatın her alanını daha fazla güvenlikçi yöntemlerle kuşatmak olmadığını söyledi.

'Kapitalizm gerçekten insanlık için bir güvenlik sorunudur'

Toplumda şiddeti ve kuralsızlığı besleyen çok sayıda unsur bulunduğunu kaydeden Okuyan, bir yandan çocuklara yönelik tehlikelerin arttığını, kadınların açık tehditlere rağmen korunmadığını, silahlı görüntülerin olağanlaştığını; öte yandan protestolara katılan gençlerin ve hak arayan sendikacıların hedef alındığını belirtti.

Okuyan, okullarda temizlik personeli bulunmadığını, yüz binlerce öğretmenin atanmadığını hatırlatarak, eğitim kurumlarında öğrencileri koruma başlığı altında silahlı yapıların tartışılmasını eleştirdi. Değerlendirmesini “Kapitalizm gerçekten insanlık için bir güvenlik sorunudur” sözleriyle tamamladı.