Kemal Okuyan Küba televizyonuna demeç verdi

Küba'nın başkenti Havana'da 28 Ekim günü başlayan 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı sürüyor.

Küba televizyonunun Yuvarlak Masa programı toplantıya katılan partilerin temsilcilerinin görüşlerine yer verdi.

Türkiye Komünist Partisi heyeti de söz konusu toplantı için Havana'da bulunurken, TKP delegasyonunda Genel Sekreter Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez yer alıyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Küba televizyonuna şu açıklamada bulundu:

"İlk olarak, burada, Küba’da, böyle bir toplantıda bulunmaktan ötürü çok memnunuz. Özellikle de ABD’nin Küba’ya baskılarını artırdığı böylesine kritik bir dönemde. Bu buluşmalar normalde her yıl düzenlenirdi, iki yıldır pandemi sebebiyle gerçekleşemedi. Biz tabii ki Küba’nın durduğu noktayı destekliyoruz. Bu toplantı emperyalizme, büyük tekellere ve kapitalistlere karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz için çok büyük bir fırsat. Emperyalizm tarafından gelen bir kriz ve saldırı dönemindeyiz ancak insanların bu saçma sistemden bir an önce kurtulmak için harekete de geçebileceği bir dönem bu."