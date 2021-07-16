TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 20.00’de Cumhuriyet TV YouTube kanalına konuk oluyor.
Küba’daki gelişmelerin değerlendirileceği programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:
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Haber Merkezi
Kemal Okuyan Cumhuriyet TV'ye konuk oluyor: Küba'ya askeri müdahale sözkonusu olabilir mi?
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam saat 20.00'de Cumhuriyet TV'ye konuk oluyor ve Küba'daki gelişmeleri değerlendiriyor.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 20.00’de Cumhuriyet TV YouTube kanalına konuk oluyor.
Küba’daki gelişmelerin değerlendirileceği programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: