TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a bu hafta soruları gazeteci Şule Aydın soruyor.
Canlı yayın programı Bakış bu akşam saat 21.00'de soLTV'de.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kemal Okuyan Bakış'ta Şule Aydın'ın sorularını yanıtlayacak
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu akşam 21.00'de gazeteci Şule Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a bu hafta soruları gazeteci Şule Aydın soruyor.
Canlı yayın programı Bakış bu akşam saat 21.00'de soLTV'de.