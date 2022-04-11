Kemal Okuyan Atina’da KKE Genel Sekreteri Kutsumbas ile görüştü

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Atina Perissos’taki Yunanistan Komünist Partisi Genel Merkezi’nde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ile bir araya geldi.

Yunanistan ve Türkiye’deki gelişmelere ilişkin karşılıklı bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunulan görüşmede dünyadaki gelişmeler ve özellikle Ukrayna'daki savaş ele alındı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada "Yunanistan ve Türkiye Komünist Partisi, ortak bayrağımız olan Proleter Enternasyonalizmi, halklarımızın dostluğu ve dayanışması altında, işçi sınıfını ve diğer halk katmanlarını, kapitalist Rusya'nın müdahalesiyle Ukrayna'daki emperyalist savaşa karşı mücadelesini güçlendirmeye çağırıyor” denildi.

“Türkiye ve Yunanistan, saldırgan emperyalist NATO ittifakının planlarına aktif olarak katılıyor” değerlendirmesine yer verilen açıklamada, “Rusya’nın kuşatılması için askeri tatbikatlara aktif olarak katılıyorlar, NATO'nun diğer halklara karşı savaşının üssü ve aynı zamanda rakiplerinin misilleme hedefi haline geldiler. Rusya'nın tüm bölgeyi ateşe verebilecek Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu, bu emperyalistler arası rekabet çerçevesinde gerçekleşti” ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi’nin sınıf mücadelesini işçi iktidarı için, sosyalizm için daha da güçlendireceğine işaret edildi.