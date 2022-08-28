Kemal Okuyan ABD'de yayınlanan 'Socialist Program with Brian Becker' programına katıldı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD'de yayınlanan "Socialist Program with Brian Becker" adlı programa konuk oldu.

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) kurucularından ve Merkez Komite üyesi Brian Becker, Okuyan'a güncel meseleler ve özellikle ABD sol kamuoyunun merak ettikleri üzerine sorular sordu.

2023 seçimleri, TKP'nin seçimlere bakışı, artan hayat pahalılığı, yoksulluk ve TKP'nin sınıf mücadelesinin örgütlenmesinde oynadığı rolün yanısıra uluslararası başlıkların da ele alındığı program aşağıdaki bağlantıda yer alan linklerden dinlenebilir.