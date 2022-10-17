Kefalet şartlarını ihlal ederek yeniden tutuklanan futbolcu mahkemeye çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın oyuncusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla 30 Ocak'ta tutuklanmıştı.
Kefalet karşılığında serbest bırakılan Greenwood'un, kefalet şartları arasında yer alan eski kız arkadaşıyla iletişime geçmeme maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle dün yeniden tutuklandığı bildirilmişti.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Greenwood tecavüze teşebbüs, saldırı, güç ve tehdit edici eylemlerde bulunma iddialarıyla Manchester kentinde bugün mahkemeye çıktı. Dava, kefalet koşullarının yeniden düzenlenebilmesi gerekçesiyle yarına ertelendi.