Kediyi duvara fırlatıp öldüren Mahmut E.'ye 2 yıl hapis cezası

Trabzon Ortahisar'da geçen yıl Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık kediyi duvara fırlattı. Mahmut E. olay sonrası evden kaçarken, eşi ise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Mahmut E.'ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL ceza kesildi.

10 gün boyunca veteriner kliniğinde tedavi altına alınan kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedinin ölümü üzerine Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, sanık Mahmut E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanık Mahmut E. hakkında hayvana eziyet çektirerek öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunmasını yapan Mahmut E. "Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım" dedi.

Hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.'yi ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E., cezasının onanması halinde cezaevine girecek.