'Kedicikler' grubu ile 50 milyon TL değerinde devremülk dolandırıcılığı

Ankara'da, devremülk sahiplerini “yüksek fiyattan satacağız” vaadiyle kandırarak paravan şirketler üzerinden 50 milyon lira değerinde dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bolu’da devremülk sahiplerini dolandıran çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik-fiziki takibin ardından 17 ilde eşzamanlı baskın yapıldı, 40 kişi gözaltına alındı.

'Kedicikler' isimli grup oluşturdular

Yapılan incelemede, devremülk sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini çalan çete üyeleri, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden bu kişilere ulaştı. Çete adına çalışan kadınlar, devremülk sahiplerini arayarak, “Devremülklerinizi yabancı yatırımcılara yüksek fiyattan satacağız” diyerek görüşmeye davet etti. Ardından bu kişileri kısa süreli kiraladıkları lüks ofislerde ağırladılar ve devremülk satışının yapılabilmesi için reklam-ilan vereceklerini belirtip bu kişilerden 20 ila 50 bin lira arasında para aldılar. Aldıkları vekâletnamelerle devremülkleri satıp paralarını vermediler.

Dolandıracakları kişiler için kadınları kullanan çetenin, genç kadınlardan oluşan “Kedicikler” isimli bir grup oluşturduğu öğrenildi. Ulaştıkları erkeklere yakınlık gösteren çete üyesi kadınlar, bu yöntemle çok sayıda kişinin çete tarafından dolandırılmasını sağladı.

'Kızlar ilgi göstersin, tamamdır'

Kadın üyeler ofiste ağırladıkları devremülk sahiplerini oyalarken, çetenin onlar adına internet bankacılığı üzerinden krediler çektiği de belirlendi. Çetenin kadınları nasıl kullandığı elle yazdıkları notlara da yansıdı. Polis tarafından ele geçirilen notlarda, “3 defa (parası) alındı, 4 mülkü var. 1 tane kaldı. Burcu’ya âşık, tekrar alınır” ve başka bir kişi için ise “Bu kişi biraz saf, kızlar ilgi göstersin, tamamdır” dedikleri görüldü. Kedicikler grubundaki kadınlardan 7’si gözaltına alınırken, 13’ünün ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Birçok paravan şirket kuran çetenin, dolandırıcılıktan elde ettiği paraları önce bu şirketlerin hesabına aktardığı, kısa süre içerisinde ise paraları 3’üncü kişilerin hesabına aktararak çektiği belirlendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde çetenin yaklaşık 50 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Lüks yaşantılarına dair fotoğraflar dosyaya girdi

Çete üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralarla lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Çete liderlerinin, pavyonda eğlendiğine ve lüks yaşantılarına dair fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

Dosyaya giren fotoğraflardan birisinde, çete liderlerinden Efekan G.’nin masada otururken "Kedicikler” dediği kadınların etrafında toplanıp dans ettiği görülürken, ele geçirilen bir video da ise Efekan G.’nin kendisine “Hocam maşallah, inşallah” diye selam veren kadınlara “Kediciklerim” diye hitap ettiği görüldü.