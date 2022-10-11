'Kedi satan kız'ın kuruma uzman olarak atanmasına ilişkin TOKİ'den açıklama

Kütahya Belediyesi'ne Özel Kalem Müdürü yapılan ancak işe gitmeden maaş aldığı ve 143 gün rapor kullanıp internet üzerinden kedi sattığı belirlenen eski AKP Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu Tuncer, Ankara TOKİ'ye uzman sıfatı ile tayin edilerek devlet memuru olmuştu.

Konuya dair açıklamada bulunan TOKİ, "TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sümeyra Tuncer, İdaremizde görev yaptığı süre içerisinde rapor kullanmamış olup yasal yıllık izinlerini kullanmıştır. Ayrıca uzmanlık görevi dışında herhangi bir ticari kazanç getirici bir işle iştigal etmemektedir. Ancak bu personelimizle ilgili bu konunun çeşitli zamanlarda gündeme taşınmasını anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek istiyoruz.

Bu tip asılsız haberleri TOKİ'nin gündeme getirilerek vatandaşlarımızın meşgul edilmesi ve kurumu yıpratmaya yönelik art niyetli faaliyetler olarak görüyoruz. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri, önemle duyurulur."