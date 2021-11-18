Keçiören'de binada patlama ve göçük: 2'si ağır 6 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Binanın bir kısmı yıkıldı. En az 6 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Habertürk TV'ye konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaralı sayısının 6 olduğunu söyledi, enkazda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek 'İnşallah enkaz altında başka kimse yoktur" dedi.

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlama sonucu meydana gelen göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" dedi.