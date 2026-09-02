Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu taraması: 171 personel pozitif çıktı, emniyetle savcılık arasında kriz

Keçiören Belediyesi’nde çalışanlara yönelik başlatılan uyuşturucu testi uygulaması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü arasında yazışma krizine dönüştü. Savcılık, emniyetten konuyla ilgili işlem yapılmasını isterken, emniyet mevzuata aykırılık gerekçesiyle uygulamaya ilişkin tereddütlerini savcılığa bildirdi. Sürecin ilerleyen aşamasında ise hakkında herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı belirtilen 129 belediye çalışanının uyuşturucu soruşturması kapsamında örneklerinin alınmasının istendiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın derlemesine göre, süreç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den ayrıldığı dönemde belediyedeki tüm personele uyuşturucu testi uygulanacağını açıklamasıyla başladı. Özarslan, test yaptırmayı kabul etmeyen çalışanların görevden çıkarılacağını ve haklarında savcılığa başvurulacağını söylemişti.

Belediyede gerçekleştirilen testlerde bazı çalışanların sonuçlarının pozitif çıktığı, testi kabul etmeyen bazı personelin ise istifa ettiği veya işten çıkarıldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart 2026'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı göndererek söz konusu iddiaların araştırılmasını istedi.

Emniyetten mevzuata aykırılık değerlendirmesi

Emniyet ise savcılığın yazısına verdiği yanıtta, kamuoyuna yansıyan haberlerin araştırıldığını bildirdi. Ancak hakkında herhangi bir şüphe bulunmayan kişilerden zorunlu uyuşturucu testi alınmasının mevzuata uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca savcılığın yazısında emniyetten açıkça hangi adli işlemin gerçekleştirilmesinin istendiğinin belirtilmediğine dikkat çekildi.

Bu yanıtın ardından savcılık ikinci kez emniyete yazı gönderdi. Savcılık, daha önce talep edilen işlemlerin yerine getirilmediğini belirterek emniyetten konunun yeniden ele alınmasını istedi ve aksi halde ilgililer hakkında adli işlem başlatılabileceğini bildirdi.

27 Temmuz 2026 tarihli belgeye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Adli Tıp birimine gönderdiği yazıyla bir uyuşturucu soruşturması kapsamında listede bulunan kişilerden örnek alınmasını talep etti.

Süreçle ilgili konuşan bazı belediye çalışanları ise testlerin belediye içerisinde oluşturulan bir alanda toplu şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Çalışanlar, uyuşturucu kullanmadıklarını belirten bazı kişilerin testlerinin pozitif çıktığını iddia ederken, sonuçların personele şeffaf biçimde açıklanmadığını savundu.

Bazı pozitif test sonuçlarına rağmen ilgili çalışanların görevlerini sürdürdüğü ve bu kişilerin belediye yönetimine yakın olduğu yönündeki iddiaların da belediye içerisinde dile getirildiği belirtildi. İşten çıkarılan bazı personelin ise siyasi nedenlerle hedef alındığı öne sürüldü.

171 personelin ilk test sonucu pozitif çıktı, 50 kişi işten çıkarıldı

Sabah'ta yer alan habere göre Özarslan'ın, belediye bünyesinde başlattığı uyuşturucu tarama testi, TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar (Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.) aracılığıyla yürütüldü. İlk taramalarda 171 personelin uyuşturucu ve uyarıcı madde test sonucu pozitif olarak tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre, ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan tekrarlı testlerinde değerlerin negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Süreç kapsamında ilk etapta pozitif sonuç alınan 50 çalışanın işine son verilirken, test vermeyi reddeden yaklaşık 50 personelin ise görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

