KDHC'den üç yeni füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) fırlattığı 3 füzeden ilkinin, Japonya üzerinden geçerek Pasifik'e düştüğü bilgisini paylaşıp sonra bu bilgiyi geri çektiğini bildirdi. Füzenin radardan kaybolduğu ve Japonya üzerinden geçiş yapmadığı belirtildi.

Devlet televizyonu NHK KDHC'nin yerel saatle 07.51, 08.41 ve 08.51'de fırlattığı füzelerin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü açıkladı.

İlk füze sonrası Yamagata, Niigata ve Miyagi eyaletlerinde faaliyete geçen "J-Alert" erken uyarı sistemi mesajında halkın binalarda kalması istendi.

Üç eyaleti kapsayan halka yönelik uyarının, söz konusu "füzenin Japonya'ya doğru yaklaştığının fark edilmesi sonrası" yapıldığı ifade edildi.

Japon Başbakan Kişida Fumio gazetecilere yaptığı açıklamada, füze denemelerini "tahammül edilemez" şeklinde niteledi. Başbakan Kişida, ilk fırlatılan füzenin kıtalararası balistik tip füze (ICBM) olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Kişida, karşı hamlelerin alınmasına yönelik ABD ve Güney Kore ile işbirliğinin sürdürüleceğini de kaydetti. (AA)