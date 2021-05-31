KDHC'den Güney Kore'nin füze menzil sınırını kaldıran ABD'ye tepki

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında katıldığı ortak basın açıklamasında iki ülke arasındaki füze menzilini sınırlama anlaşmasının feshedildiğini açıkladı.

Buna göre, Güney Kore'nin füze geliştirme programı kapsamında 42 yıldır yürürlükte olan füze menzil sınırlaması ABD'nin onayıyla ortadan kalkarken Güney Kore, bu kararla birlikte Kore yarımadasına aşan menzilde füzeler üretebilme yetkisine sahip olacak.

Söz konusu menzil sınırlama yönetmeliği, 1979 yılında Seul'da imzalanan anlaşmayla yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında Güney Kore, kendi füzelerini geliştirmek için ABD teknolojisi kullanma yetkisi almıştı. Güney Kore, bunun karşılığında füze menzil sınırının 180 kilometre, füze yükü sınırının da 500 kilogram olması koşulunu kabul etmişti.

Menzil sınırı, daha sonra 1997'de 300 kilometreye, 2012'deyse 800 kilometreye çıkarılmıştı.

KDHC'den tepki

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) resmi haber ajansı KCNA'da, konuya ilişkin bir makaleye yer verildi. Ajansta, uluslararası ilişkiler eleştirmeni olarak tanıtılan Kim Myong Chol'un kaleme aldığı "Füze anlaşmasını feshetmenin hedefi nedir?" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, "Anlaşmanın feshedilmesi, Güney Kore'nin azami menzil sınırı olan 800 kilometreyi aşarak, vuruş menzili KDHC'nin her tarafına ve komşu ülkelere ulaşan füze geliştirebilmesine yeşil ışık yakılması anlamına geliyor" ifadeleri yer aldı.

Güney Kore'nin kıtalararası balistik füze ve denizaltından fırlatılan balistik füzenin yanı sıra "hipersonik füze dahi geliştirme" ihtimali olduğunun ve bu ihtimalin endişe verici olduğunun belirtildiği yazıda, ABD'nin füze menzil sınırlamasını kaldırma kararının "bilinçli ve düşmanca bir hamle" olduğu kaydedildi

"Füze menzil sınırlamasının feshi, Kore yarımadasında gerilimin artmasının arkasında kimin olduğunu gösterdi" denilen yazıda, ABD'nin, KDHC'nin öz savunma için aldığı tedbirleri inatçı bir şekilde "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı" olarak damgalayarak, kendi müttefiklerine füze geliştirmesi için sınırsız haklar tanıdığı vurgulandı. Yazıda, "ABD, diyaloğa sahte bağlığına karşın çatışma çıkarmaya kararlı" denildi ve ABD'nin KDHC'ye dönük düşmanca politikalarının "utanç verici bir şekilde iki yüzlü" olduğuna işaret edildi.

Biden yönetiminin bu politikaları hileli bir şekilde "pragmatik yaklaşım" ve "azami esneklik" olarak sunduğu belirtilen yazıda, ABD'nin "menzil serbestisi" kararının Kore yarımadasında silahlanma yarışına hizmet edeceği vurgulandı.

Yazıda, ABD'nin aynı zamanda Güney Kore'de askeri kontrolü daha da sıkılaştırmayı hedeflediğine ve KDHC çevresindeki ülkeleri hedef alacak orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasını meşrulaştırmaya çalıştığına işaret edildi.

ABD'nin asimetrik mücadeleyle hedefine ulaşamayacağı belirtilen yazıda "KDHC, Güney Kore ordusunu değil, ABD'yi hedef alıyor" denildi.