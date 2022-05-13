KDHC'de Covid-19'dan ilk ölüm bildirildi

Pandeminin başından beri ülkenin sınırlarını kapalı tutan ve düne kadar hiç vaka bildirmeyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (KDHC) Covid-19'dan ilk ölüm bildirildi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yer alan haberde ülke geneline yayılan salgında, yüksek ateş semptomları gösteren yüzbinlerce kişiden 6'sının öldüğü, ölenlerden 1'inin test sonucunda koronavirüsün Omikron varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde Nisan ayının sonundan bu yana "nedeni bilinmeyen" yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayıldığı ve kısa süre içinde 350 binden fazla kişide benzer belirtilere rastlandığı ifade edildi.

162 bin 200 kişinin tamamen iyileştiği kaydedilen haberde 12 Mayıs'ta 18 bin kişide daha yüksek ateş semptomu görüldüğü, bugün itibariyle 187 bin 800 kişinin izole edilerek tedavi altında olduğu belirtildi. Yüksek ateş semptomları gösteren 6 kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin test sonucunda Omikron'un alt varyantı BA.2'nin tespit edildiği kaydedildi.

Dün Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısının ardından yapılan açıklamada "Şubat 2022'den beri 2 yıl 3 aydır sıkıca savunulan acil durum salgın önleme cephemizde bir delik açıldı" ifadelerine yer verilmiş ve ülkede salgına karşı acil durum seviyesinin "en yüksek" seviyeye yükseltildiği açıklanmıştı.