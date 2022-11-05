KDHC ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarını "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmıştı.

Ülkeden önceki gün yapılan füze denemelerinin ardından bugün de 4 kısa menzilli füzenin ateşlendiği belirtildi.

Güney Koreli askeri yetkililerden yapılan açıklamada, ülkenin batı kıyısından ateşlendiği söylendi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir "B-1B" bombardıman uçağının dahil olacağını açıklamıştı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor. (AA)