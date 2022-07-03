KDHC: ABD, Asya-Pasifik'te yeni bir NATO kurmak istiyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın askeri işbirliğini güçlendirmek üzere anlaşmaya varmalarını "ABD'nin amacı Asya-Pasifik'te NATO benzeri yeni bir askeri ittifak oluşturmak" olarak yorumladı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Gerçek açıkça gösteriyor ki, ABD'nin 'Kuzey Kore tehdidi' dedikodusunu yaymasının asıl amacı, Asya-Pasifik bölgesinde askeri bir üstünlük elde etmek için bir bahane sağlamak. Şu anki durum, güvenlik ortamının hızlı şekilde kötüleşmesiyle başa çıkmak için ülke savunmasını acil şekilde geliştirme konusunda uyarıda bulunuyor" ifadeleri yer aldı.