KCK yöneticisinden Sedat Peker açıklaması: AKP 'iktidarım yıkılır' diye korkuyor

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Sedat Peker videolarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rudaw'da yer alan habere göre, Karasu, “Sedat Peker bile ‘Benim tweetimi yasaklıyorlar, bilmem şu sayfamı yasaklıyorlar, yasaklansın, ben onları dumanla duman ederim’ dedi. Eskiden dumanlar haberleşiliyormuş ya. Yani AKP iktidarının ne kadar zayıf olduğunu aslında Sedat Peker ortaya koydu. Yani bırak videoyu, bırak tweeti, dumanla onları sarsarım, diyor” şeklinde konuştu.

Karasu, “Şu anda Sedat Peker bir şey söyler de iktidarım yıkılır, diye korkuyor. Böyle iktidar olur mu? Bu iktidar ne kadar ayakta kalacak? Her gün Sedat Peker'in bir iddiası ortaya çıkıyor. Hükümet oturup kalkıyor. Artık bu iktidar teşhir olmuştur, gerçek yüzü açığa çıkmıştır. Bir tek Sedat Peker bile bütün yandaş basından daha etkili hale gelmiş. Neden? Bunların gerçekliği zayıf, gerçekliği yok. Gerçekliği olmayan iktidarın da yıkılması yakındır” dedi.