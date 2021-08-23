Kazdağları'nda yangın saatler sonra kontrol altında: İki kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı içinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saat 19.19 Yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor" diye belirtti. Arslan "Çok büyük bir mücadele veriliyor. Şiddetli rüzgara rağmen canla başla çalışan tüm personele ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yangının tekrar başlamaması adına gece boyu birçok noktada nöbetimiz devam edecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında bir işçinin dumandan etkilendiği için, bir gönüllününse yangından kaçan bir ayının saldırısıyla yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ANKA'dan Aysun Firik'in haberine göre, Kazdağları’ndaki orman yangınının söndürme çalışmalarında 28 yaşındaki orman gönüllüsü Özkan Kaya, alevlerden kaçan bir ayının saldırısına uğradı. Göğüs bölgesi ve bacağından yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaya’nın bilincinin açık olduğu ve önlem olarak bu gece hastanede kalacağı öğrenildi.

Bir orman işçisi de dumandan etkilenerek fenalaştı ve Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balıkesir Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangına 17 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini bildirmişti:

“Edremit İlçemizde bulunan Kazdağları Milli Parkı içerisinde sarp arazi şartlarına sahip bir vadide bugün sabah saatlerinde başlayan ve ilk andan itibaren etkili bir müdahale gerçekleştirilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır."