'Kazanacak aday' ısrarının perde arkası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yedi aydan az bir süre kala aday tartışması sürüyor.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, konuyla ilgili kulislerden edindiği bilgileri okurlarıyla paylaşarak İYİP çevresinin 'kazanacak aday' fikriyle ilgili şu tespitleri yaptığını aktardı:

"(…) Altılı Masa'nın başarılı olmasını çok önemsiyoruz. Masanın görmediği bir durum var: Meral Akşener iki önemli şey başardı: Habertürk yayınında ‘Noter değiliz (Teke Tek / Fatih Altaylı / 27 Eylül 2022)' dedi ve o programın ardından herkes silkelendi. Çünkü bir rehavet vardı, seçim kazanıldı düşüncesi hakimdi. İktidarın da ekonomik hamleleri bu kadar net değildi. Ekonomik paketler, sınır ötesi operasyonlar… Bir işaret fişeği gönderdi Meral Hanım. Başarının bu şekilde yani ‘rehavetle' olamayacağını anlattı Meral Hanım.

'Anket firmaları bile güncelleme yaptılar'

O yayının ardından aslında yüzleşme başladı. Anket firmaları bile güncelleme yaptılar. Cumhur -Millet arasında fark açıktı. Ancak… ‘Cumhur İttifakı güçleniyor mu? Toparlanıyor mu?' sorusuna olumlu cevaplar gelmeye başladı. Bu bir vaka. ‘Kazanacak aday' vurgusu da bundan kaynaklanıyor."

CHP kanadı ne diyor?

Erkin, devamında CHP kanadından gelen açıklamalara yer verdi:

"Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kazanacak aday' olduğu konusunda ısrarlı: '3 Aralık'tan sonra, Kemal Bey'in vizyon belgesiyle birlikte yeniden ekonomi üzerinden topluma daha rahat dokunacağız. O zaman da bu tartışma ortadan kalkacak ve ocak - şubat gibi de masada isim netleşir.' (...)"