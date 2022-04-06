Kazan patlamıştı: Kimyasal sızıntının olduğu depo mühürlendi

İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir depoda saat 04.00 sularında kazan patlamıştı.

Kimyasal maddelerin depolama olarak kullanılan alanda bulunan "sodyum hipoklorit" tankındaki patlama sonrası 2 kişinin zehirlendiği, 2 köpeğin telef olduğu, çevredeki otların, bitkilerin de sarardığı öğrenildi.

Ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmuyormuş

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken koku ihbarı üzerine yapılan incelemede fabrikanın, ruhsata uygun faaliyetlerde bulunmadığı tespit edildi ve işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Belediyenin çevre mühendisleri de sızıntı dolayısıyla olay yerinde inceleme yaptı.

Meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Aslan Öztürk, "Burada ruhsat hilafı tespit edildi. Ruhsatında depolama faaliyetinde bulunabilir ibaresi var. Şu anda da sıkıntılı, tehlikeli bir sızma oldu. Ufak çaplı da bir infiale sebep oldu. Biz de idare olarak burayı mühürleyeceğiz, faaliyetten men edeceğiz, gerekli takibini de yapacağız” dedi.

'Koku hâlâ var'

Yan taraftaki işyerinin çalışanı Özkan Kobatan şöyle konuştu:

"Gece saat 3 - 4 sıralarında oluyor. İçeride galiba 5 -10 ton civarında büyük bir çamaşır suyu tankı var. O tank parçalanıyor. Yan tarafın bekçisi can havliyle oradan kaçıyor. Direkt kendisini hastaneye atıyor. Bizim gece bekçimiz hemen direkt 112’yi arıyor. İtfaiye ve ambulanslar beraber diğer ekipler geliyorlar. AKOM geliyor, bizim bekçi arkadaşımızı direkt ambulansla götürüyorlar. Kimya şirketinin bekçisi kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyor. Koku hâlâ var. Şu anda bulunduğum kulübede kapıyı kapattığım zaman 5 - 10 dakika dışarıda durayım o kokuyu alıyorum. Yoğun havada zaten birazda sis vardı. Havada toplanan o şeyde bitkileri olduğumu gibi çürütüyor. İki tane köpeğimiz vardı. Bizim hep beraber baktığımız bir köpeğimiz vardı, o öldü. Yanda bir mermerci var onun köpeği vardı, gazdan etkilendi öldü. İki hayvan telef oldu, kahverengi bir köpeğimiz vardı. Onu da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından alındı, şimdi tedavi görüyor." (İHA)