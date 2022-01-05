Kazakistan'da zamlara karşı eylemler sürüyor: Cumhurbaşkanlığı konutu ateşe verildi

2022'yi büyük zamlarla karşılayan Kazakistan halkı son birkaç gündür ülkenin büyük kentlerinde sokaklara dökülmüş durumda. Eylemler LPG fiyatlarının iki katına çıkması üzerine başlarken birçok yerde polis ve askerlerin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Bugün eylemciler ülkenin en büyük kenti Almatı'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nu basarak ateşe verdi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken yetkililer kentte olağanüstü hâl ilan etti.

Eylemler karşısında yöneticiler şimdiden geri adım attı

Eylemler nedeniyle şimdiden kabine istifa etmiş ve yöneticiler en az 6 ay boyunca sübvanse edilmiş fiyat üzerinden yakıt satışını sürdürmeyi kabul etmiş durumda.

Hükümet yetkilileri eylemleri "aşırılıkçılar ve radikallerin saldırıları" olarak nitelendirirken başkent Nur-Sultan ve Almatı gibi kentlerde internet erişimini kesmiş durumda.

Kazakistan'ın bir diğer büyük kenti Aktobe'deyse eylemciler belediye binasını ele geçirdi.

Aktobe'deki belediye binası önü

Alkollü içki satışı yasaklandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, imzaladığı kararnameyle Almatı kentinde ve eylemlerin ilk başladığı Mangıstav bölgesinde ilan edilen olağanüstü hal dönemi boyunca silah, mühimmat ve alkollü içkilerin yanı sıra patlayıcı maddeler ve zehirli maddelerin satışını yasakladı.

Eylemler ilk olarak 2011'de maaşları ödenmeyen petrol işçilerinin greve çıktığı Mangistav'da patlak verdi.

2011'de greve çıkan işçilere polis ateş açmış ve 10'un üzerinde kişiyi katletmişti. Kazakistan Komünist Partisi de grev gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.