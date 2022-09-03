Kazakistan'da onbinlerce dönüm orman kül oldu

Kazakistan kriz yönetim ofisi başkanı yaptığı açıklamada, büyük bir orman yangınının kuzey Kazakistan'da on binlerce dönümlük alanı yaktığını ve yaklaşık 2 bin kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Aybol Akbarov gazetecilere verdiği demeçte, Cuma günü Kostanay Eyaletinde orman yangını patlak verdiğini ve geniş bir alana hızla yayıldığını belirtirken, 9 bin 400 hektar alanın yandığını kaydetti.

Dört köy tahliye edildi ve tüm bölgede acil durum ilan edildi. getirildi. Yüzlerce itfaiyeci ve 50'den fazla itfaiye aracı yangınla mücadele ediyor.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in operasyon merkezini teftiş etmek için Pazartesi günü bölgeye gideceği belirtildi. Tokayev, hükümete krizle başa çıkmak için gereken acil durum fonlarını açmasını söyledi.