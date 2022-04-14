Kazakistan Zafer Günü geçit törenini iptal etti

7 ve 9 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da askeri geçit töreni planlanmadığı açıklandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Kazinform'a verdiği demeçte, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşundan bu yana 30 yıllık askeri geçit törenlerinin ve büyük Zafer Günü'nün töreninin bu yıl düzenlenmeyeceğini söyledi.

Basın servisine göre, Büyük Anayurt Savaşı olarak anılan II. Dünya Savaşı gazilerini onurlandırmak için toplamda, ülkenin tüm bölgelerinde yaklaşık 50 farklı etkinlik düzenlenecek.

Faşizme karşı savaşta Kızıl Ordu saflarında savaşan Kazakistan asıllı 125 bin asker yaşamını yitirmişti.

Bakanlık, törenlerin neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı, ancak ülkede koronavirüs salgını nedeniyle 2020'den beri 9 Mayıs töreni yapılmıyor.

1945'te Nazi Almanyası'nın ezildiği tarih olan 9 Mayıs SSCB ülkelerinde Zafer Günü olarak kutlanıyordu. SSCB'nin dağılmasından sonra eski Sovyet ülkelerinin halkları faşizme karşı zaferi kutlamaya devam etti ancak bazı ülkelerde resmi törenler kaldırılırken hükümetler kutlamaları engellemeye başladı.