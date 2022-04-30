Kazakistan Cumhurbaşkanı: Anayasa değişikliği için referanduma gideceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cuma günü ülke anayasasında yapılan değişikliklerin kamuoyuna sorulacağını söyledi.

Tokayev, Kazakistan Halk Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Referandum, tüm vatandaşların ülkenin gelecekteki yönünü belirlemeye katılmalarına izin verecek ve ayrıca ülkeyi tamamen demokratikleştirmeyi ve yeni bir Kazakistan inşa etmeyi amaçlayan bir politikayı güçlendirecek" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkenin en son mevcut anayasanın kabul edildiği 1995 yılında referandum yaptığını söyledi.

Anayasa Konseyi'nin, anayasa değişikliklerini öngören yasa tasarısına ilişkin kararını sunması bekleniyor.