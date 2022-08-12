Kaza geçiren ABD'li oyuncu Anne Heche'nin ailesinden açıklama: 'Hayatta kalma şansı düşük'

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’li oyuncu Anne Heche cuma günü aracıyla hızlı bir şekilde bir eve çarpmış, çarpma sonucu aracı alev almıştı. Yangının söndürülmesi bir saati bulurken, evdeki kişi yara almadan kurtulmuştu.

Kazadan bu yana hastanede olan ve durumu ciddiyetini koruyan Heche’nin ailesi, oyuncunun “ağır bir anoksik beyin hasarı” yaşadığını, komada olduğunu söyledi. Aile, Heche’nin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Heche’nin kaza sırasında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı henüz bilinmiyor.