'Kaza değil cinayet' demişti... Tehdit mesajları aldı

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Babasının ölümüyle yıkılan ünlü isim, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etti.

'Vicdansız sensin'

Babasına otomobiliyle çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden kişi, Özge Ulusoy'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarda "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni" dedi.

Gelen mesajları takipçileriyle paylaşan Özge Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti:

"Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allahım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hâlâ şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"