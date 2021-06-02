'Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz' diyen genel müdür görevden alındı

Kaz Dağları'nda doğa katliamına imza atan Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki olan Doğu Biga Madencilik'in genel müdürü Ahmet Şentürk'ün 31 Mayıs itibariyle görevine son verildi.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Şentürk'le görüşürken, "Görevinin neden bittiğini sordum. 'Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' dedi. Son aylardaki tartışmaların etkili olup olmadığını sorduğumda 'Hayır, bu profesyonel bir karar' diye tekrarladı. Konuşmak istemediğini de belirtti. Şentürk'ün yerine Elgin Doğrul başkanvekili olarak getirilmiş" ifadesini kullandı.

Şentürk, verdiği bir röportajda Kaz Dağları'ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini söylemiş, devam eden eylemlere ilişkin "Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil, Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz" demişti.

Şentürk, "Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız" ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.