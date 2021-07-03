Kayyum yönetimi tiyatro sanatçısını büfeye atadı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının sona ermesinin ardından tiyatro faaliyetleri için hazırlık yapan İlknur Bayzit Çatal, görevden alınarak belediyeye ait büfeye servis elemanı olarak atandığını öğrendi.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, Urla Belediyesi’nde üç yıldır tiyatro eğitmenliği yapan ve ilçeyi köy köy gezerek çocuklara tiyatroyu sevdiren Çatal, kararın mobbing olduğunu belirterek istifa etti.

17 yıldır tiyatro yaptığını, yaşamını bununla sürdürdüğünü belirten Çatal, “Yerel bir sanatçı olarak şehre olan hizmetimi ve belki de daha önemlisi pandemi sürecinde hayatta kalma mücadelemi Urla Belediyesi’nin çatısı altında sürdürmeye çalışıyorken belediyenin tiyatro eğitmenliği görevinden alınarak bir büfeye servis çalışanı olarak atandığımı öğrendim. Emeğin ve çalışmanın her türlüsünün kutsal olduğuna inanan birisiyim. Servis çalışanı tüm emekçi insanlara saygım var. Ancak yapılan görevlendirmenin iyi niyetten uzak ve mesleğime yapılan açık hakaret, bir aşağılama çabası olduğunun da apaçık bilincindeyim” dedi.

Çatal, “Kayyum yönetimi bu ağırlığı yıllarca boynunda taşıyacak. Bense istifa ederek inadına tiyatro yapmaya, inadına sanatla yaşamaya ve inadına mesleğimi icra etmeye devam edeceğim” diye konuştu.