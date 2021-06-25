'Kayyum düzeni öğrencilerden intikam alıyor'

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamasını protesto eden öğrenciler hakkında ceza niteliğinde bir karar verildi. Öğrencilerin kredi ve bursları kesilerek okuma hakları ellerinden alındı.

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında AKP'nin Boğaziçi Üniversite'sine atadığı kayyum yönetiminin öğrencilerden 'intikam arayışı' işlenirken öğrencilerin mücadelerine değiniliyor.

Boyun Eğme'nin manşet yazısı şöyle başlıyor:

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamasını protesto eden öğrenciler hakkında ceza niteliğinde bir karar verildi. Üniversite, Ocak ayından bu yana hiçbir bileşeninin onayı olmayan emrivaki kararlar ile yönetilmeye çalışılırken, son olarak da öğrencilerin kredi ve bursları kesilerek okuma hakları ellerinden alındı.

Bu karar hukuka da aykırı, çünkü burs ve krediler ancak öğrencilerin hakkında kesinleşmiş bir hüküm olması durumunda kesilebiliyor. Öğrencilere suçlu muamelesi yapılarak haklı protestoları kriminalize edilmeye çalışılıyor. Üniversiteye piyasacı rektör atayan düzen gençleri de parayla cezalandırıyor!

Yazının tamamını okumak için:

Boyun Eğme'nin 316. sayısının tamamına görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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