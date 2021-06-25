'Kayyum düzeni öğrencilerden intikam alıyor'

TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında AKP'nin Boğaziçi Üniversite'sine atadığı kayyum yönetiminin öğrencilerden 'intikam arayışı' işlenirken öğrencilerin mücadelerine değiniliyor.

Boyun Eğme'nin manşet yazısı şöyle başlıyor:

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamasını protesto eden öğrenciler hakkında ceza niteliğinde bir karar verildi. Üniversite, Ocak ayından bu yana hiçbir bileşeninin onayı olmayan emrivaki kararlar ile yönetilmeye çalışılırken, son olarak da öğrencilerin kredi ve bursları kesilerek okuma hakları ellerinden alındı.