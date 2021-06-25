TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında AKP'nin Boğaziçi Üniversite'sine atadığı kayyum yönetiminin öğrencilerden 'intikam arayışı' işlenirken öğrencilerin mücadelerine değiniliyor.
Boyun Eğme'nin manşet yazısı şöyle başlıyor:
Kaya Emre Uzmay
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
'Kayyum düzeni öğrencilerden intikam alıyor'
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör atamasını protesto eden öğrenciler hakkında ceza niteliğinde bir karar verildi. Öğrencilerin kredi ve bursları kesilerek okuma hakları ellerinden alındı.
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme'nin yeni sayısında AKP'nin Boğaziçi Üniversite'sine atadığı kayyum yönetiminin öğrencilerden 'intikam arayışı' işlenirken öğrencilerin mücadelerine değiniliyor.
Boyun Eğme'nin manşet yazısı şöyle başlıyor: