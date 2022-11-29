Kayyum belediyenin kasasını boşalttı, borçlar ödenemiyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediyeye 20 Ağustos 2017 tarihinde kayyum olarak atanan Kaymakam Faik Arıcan döneminde ihalesi yapılan "köprü projesi” için bugüne milyonlarca TL harcandı. 3 kere ihalesi yapılan ve 2 kere revize edilen köprünün maliyeti 104 milyon TL’yi aştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kayyumların, “prestij projesi” olarak adlandırdığı proje için belediyenin kasasında para olmadığı için ödemeler yapılmıyor. Projeyi yürüten Peker Yol Yapı İnşaat A.Ş.’ye hak ediş bedeli olarak 25 milyon TL’nin belediye tarafından ödenmemesi durumunda, çalışmaların durma noktasına geleceği öğrenildi.

Şirketin, mevcut durumda sahada imalatı yapılan ve ödemesi yapılmamış yaklaşık 20 bin TL alacaklı olduğu öğrenilirken, 31 Aralık 2022’ye kadar 20 bin TL’nin köprünün çelik-montaj işleri için ve son olarak da 15 bin TL ila 20 bin TL arasında “Sari” işlerinden dolayı maliyet olacağı belirtildi. Şirketin yıl sonu itibariyle toplam hak ediş bedeli miktarı ise 55 bin TL ila 60 bin TL arasında olacağı kaydedildi. 2018 yılında yapımına başlanan köprünün bugüne kadar sadece üçayağı yapıldı. Bir ayağının üstüne de asma halatların bağlanacağı demir yerleştirildi.

Yıl sonuna kadar 25 milyon TL ödeme yapılmaması durumunda şirketin mali açıdan telafisi mümkün olmayacak bir sürece sürükleneceği belirtilirken, ödemeler yapılmadığı takdirde çalışmaların duracağı kaydedildi. Ödemelerin yapılması için, şirket yetkililerinin kayyım yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Belediyenin kasasında para bırakılmadığı için ve köprü yapım işinin aksamaması için kayyımın İller Bankası'ndan 65 milyon TL talep edeceği ileri sürüldü.