Kayseri'de hastanede yangın: 24 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, hastanenin girişindeki tavanda kaynak yapım sırasında sıçrayan alevler izolasyon malzemeleri üzerine düştü. Kısa sürede izolasyonun olduğu bölgede yangın çıktı.

Dumanların hastane içine dolmasıyla tedavi gören 11 hasta ve 13 hastane personeli dumandan etkilendi. 24 kişi, ambulanslarla ERÜ Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı tavanı söndürdü. Dumandan etkilenen hasta ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.