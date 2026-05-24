Kayseri'de iş cinayeti: Üzerine mermer düşen 55 yaşındaki inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 21:58
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 55 yaşındaki işçi F.C. yaşamını yitirdi.
Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
